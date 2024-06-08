Если это не дно, то что тогда дно? Двумя абзацами мерзавец умудрился обгадить и наши правоохранительные органы, и наш суд, и наших военных, заодно разделив их на сорта, как у першосортных принято (в том числе обоих, что на фото), и президента России.
На кого они работают...
Комментарии
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Александр Седой
А что так мало хохляцких высеров? Еще не набежали?
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2 час.
Юрий Ковалев
Почему мало ? Вот например автор . Специальность прям скажем юридическая помноженная на военную - ХУДОЖНИК -конструктор . Вот он точно во всём разбирается не то что мы .
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор по полной использовал возможность подзаработать. Кто ему денежек подкинул, нам никогда не узнать. Точно так же, как никто не скажет, кто организовал гибель Пригожина и суд над И. Поповым. И это, к сожалению, в порядке вещей везде!
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41 мин.
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