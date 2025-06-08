В Туле после атаки беспилотников произошел пожар на заводе «Азот»

Два человека пострадали от атаки БПЛА на Тульскую область, их жизни вне опасности. Кроме того, как сообщил в губернатор региона Дмитрий Миляев, после падения обломков дрона произошло возгорание на заводе «Азот», оно уже ликвидировано.
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