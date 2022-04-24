Пожалела?! Вера Брежнева хочет приехать в Россию для выступления: «Ну смотрите, у нас есть вариант…»

В связи с непростой ситуацией в мире многие звезды, сотрудничавшие с российскими коллегами, отказались от выступлений на территории Российской Федерации, однако, как оказалось, некоторые из них все-таки согласны петь для россиян, но говорить об этом вслух не желают.
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