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Газета.ру

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Гусев: силы ПВО ночью перехватили 55 украинских дронов в Воронежской области

Гусев: силы ПВО ночью перехватили 55 украинских дронов в Воронежской области

Атаки более полусотни украинских дронов отразили в Воронежской области в ночь на 9 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Гусев.

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