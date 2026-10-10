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Царьград

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В Домодедово ввели режим ЧС после атаки дронов 6 октября

В Домодедово ввели режим ЧС после атаки дронов 6 октября

Режим повышенной готовности введён в подмосковном Домодедово после атаки беспилотников 6 октября и распространяется на 144 адреса, включая квартиры, частные дома, садовые участки и котельную в Лобанове.

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