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Происшествия

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Сотрудниками УБК задержан пособник кибераферистов, похитивших у пенсионера из Якутска свыше 21 млн рублей

В августе 2025 года в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился 64-летний житель Якутска, ставший жертвой кибераферистов.

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