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«Я бы снова пошла на это»: после протеста против закона о памятниках 72-летняя ученая встретилась с «МК»

«Я бы снова пошла на это»: после протеста против закона о памятниках 72-летняя ученая встретилась с «МК»

72-летняя глава Новосибирского отделения ВООПИК, доктор биологических наук Наталья Шамина вышла на протест против нового закона о культурном наследии, после чего была задержана и отправлена на психиатрическое обследование .

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