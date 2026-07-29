«Я бы снова пошла на это»: после протеста против закона о памятниках 72-летняя ученая встретилась с «МК»

72-летняя глава Новосибирского отделения ВООПИК, доктор биологических наук Наталья Шамина вышла на протест против нового закона о культурном наследии, после чего была задержана и отправлена на психиатрическое обследование .
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