Хинштейна ожидает головокружительный карьерный взлет: INSIDER-T

В политических кругах администрации президента активно циркулируют сенсационные предположения о том, что в 2026 году Вячеслава Володина на посту спикера Государственной Думы может сменить Александр Хинштейн.
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