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ГТРК Татарстан

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Послы шести арабских государств обсудили с Миннихановым новые проекты с Татарстаном

Послы шести арабских государств обсудили с Миннихановым новые проекты с Татарстаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с делегацией послов Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

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