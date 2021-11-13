Муж бухтел-бухтел, что я как-то неправильно распределяю семейный бюджет, мол, что-то мы все копим, а накоплений не видать.
Муж упрекал, что мы мало откладываем. Взялся вести бюджет семьи сам, теперь мы вообще еле концы сводим
Комментарии
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Элина Морозова
Сергей
Деньгами и должен мужик распоряжаться, иначе это не мужик вовсе. А она могла бы подрабатывать мытьём подъездов или женой на час или два, хоть косметику себе купить.
Вот он и распорядился, так, что в минус ушел)) Убыточный мужик, нерентабельный)))
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6 час.
Сергей
Элина Морозова
Вот он и распорядился, так, что в минус ушел)) Убыточный мужик, нерентабельный)))
А она уже родилась в минусе и из минуса не выходила, да ещё руки из жопы. Значит они идеальные гусь да гагарочка.❤️㋡
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5 час.
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