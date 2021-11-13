Муж упрекал, что мы мало откладываем. Взялся вести бюджет семьи сам, теперь мы вообще еле концы сводим

Вот он и распорядился, так, что в минус ушел)) Убыточный мужик, нерентабельный)))

Деньгами и должен мужик распоряжаться, иначе это не мужик вовсе. А она могла бы подрабатывать мытьём подъездов или женой на час или два, хоть косметику себе купить.

Сергей

Элина Морозова Вот он и распорядился, так, что в минус ушел)) Убыточный мужик, нерентабельный)))

А она уже родилась в минусе и из минуса не выходила, да ещё руки из жопы. Значит они идеальные гусь да гагарочка.❤️㋡