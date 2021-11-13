Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил_
    «Наверное, мама права, экономия - это не твое» _________ «Ты покойник» после таких слов о правоте своей материи :) .Муж упрекал, что ...
  • Сергей
    А она уже родилась в минусе и из минуса не выходила, да ещё руки из жопы. Значит они идеальные гусь да гагарочка.❤️㋡Муж упрекал, что ...
  • Сергей
    Ребёнку разве уже есть 18 и в детдом его не примут?Не понимаю, зачем...

Муж упрекал, что мы мало откладываем. Взялся вести бюджет семьи сам, теперь мы вообще еле концы сводим

Муж упрекал, что мы мало откладываем. Взялся вести бюджет семьи сам, теперь мы вообще еле концы сводим

Муж бухтел-бухтел, что я как-то неправильно распределяю семейный бюджет, мол, что-то мы все копим, а накоплений не видать.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Сергей
Деньгами и должен мужик распоряжаться, иначе это не мужик вовсе. А она могла бы подрабатывать мытьём подъездов или женой на час или два, хоть косметику себе купить.
Вот он и распорядился, так, что в минус  ушел)) Убыточный  мужик, нерентабельный)))
Ответить
6 час.
Сергей
Элина Морозова
Вот он и распорядился, так, что в минус  ушел)) Убыточный  мужик, нерентабельный)))
А она уже родилась в минусе и из минуса не выходила, да ещё руки из жопы. Значит они идеальные гусь да гагарочка.❤️㋡
Ответить
5 час.
Михаил_
«Наверное, мама права, экономия - это не твое» _________ «Ты покойник» после таких слов о правоте своей материи :) .
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх