Пока солнце взойдёт, роса очи выест

Алексей Тан

Инородцы - ЕВРЕИ... в проявляют своё гнусное нутро!... Это часть их культуры, поджечь чужой дом, а потом, давать "советы" по тушению или обвинять в пожаре.... самих жильцов!!.... Вот и "Хинштейны"... иудеи-коммуняки с 80-тых годов, массово, направляли этих диких с Юга бывшего Си-Си-Си-Ре... так называемых "братьев"... не спрашивая и против воли Коренного народа России... а сейчас, эти же Хинштейны (грязные Иудеи)... "помогают" своими советами и и бьют по рукам... как юристы еврее-законники (юристы).