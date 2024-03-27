Виктор Анисимов Депутат Хинштейн внёс предложение в Госдуму об обязательной вооружённой охране объектов повышенной террористической опасности, школ, и ВУЗов, а также развлекательных центров, и других объектов с большим количеством людей.
Пока солнце взойдёт, роса очи выест
Комментарии
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Алексей Тан
Инородцы - ЕВРЕИ... в проявляют своё гнусное нутро!... Это часть их культуры, поджечь чужой дом, а потом, давать "советы" по тушению или обвинять в пожаре.... самих жильцов!!.... Вот и "Хинштейны"... иудеи-коммуняки с 80-тых годов, массово, направляли этих диких с Юга бывшего Си-Си-Си-Ре... так называемых "братьев"... не спрашивая и против воли Коренного народа России... а сейчас, эти же Хинштейны (грязные Иудеи)... "помогают" своими советами и и бьют по рукам... как юристы еврее-законники (юристы).
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5 час.
Алексей Тан
Хинштейны не принимают ни участия по очистке России, от всякой нечисти!... он юрист!! ... и защищает права людей... в частности, права соплеменников и близких по крови и вере.... а славяне и другие северные народы.... это для него ЧУЖИЕ народы.
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4 час.
Алексей Тан
А Россию не обходимо очищать от самих "Хинштейнов", Вассерманов... и от мигрантов с юга и запада... которыми евреи... наводнили Россию!!!.
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4 час.
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