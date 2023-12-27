Блокировка счетов, призыв инвалидов и снижение возрастной планки: все о законопроекте про мобилизацию

25 декабря Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
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