Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дожили. Русский либерал врёт об Америке, а американец выводит его на чистую воду.

Дожили. Русский либерал врёт об Америке, а американец выводит его на чистую воду.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.

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