Дожили. Русский либерал врёт об Америке, а американец выводит его на чистую воду.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии