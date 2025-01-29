В Раде рассказали о неудачных попытках мотивировать молодежь вступать в ВСУ

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Киевским властям не удается мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) молодежь. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в эфире телеканала «Новости.