«Барыня в море крови»: Юрист Соловьёв оценил шансы Собчак попасть под статью за ДТП в Сочи

Следствие вряд ли сможет доказать причастность телеведущей Ксении Собчак к смертельному ДТП в Сочи. Об этом Общественной службе новостей заявил заслуженный юрист России, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв.