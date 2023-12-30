Девятилетний школьник провалился в колодец в Златоусте

Девятилетний ребенок провалился в двухметровый колодец в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 29 декабря.
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