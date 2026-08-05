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Царьград

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В Поморье по нацпроекту отремонтируют 4 км дороги "Емецк - Сельцо"

В Поморье по нацпроекту отремонтируют 4 км дороги "Емецк - Сельцо"

В Холмогорском округе будет модернизирован участок трассы "Емецк - Сельцо"По информации регионального минтранса, в Холмогорском округе подрядчик приступил к ремонту трассы "Емецк - Сельцо", на участке с 5 по 9 км.

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