В Поморье по нацпроекту отремонтируют 4 км дороги "Емецк - Сельцо"

В Холмогорском округе будет модернизирован участок трассы "Емецк - Сельцо"По информации регионального минтранса, в Холмогорском округе подрядчик приступил к ремонту трассы "Емецк - Сельцо", на участке с 5 по 9 км.
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