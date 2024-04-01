В деревне Доможирово из-за подтопления улиц была эвакуирована женщина

Жилые дома и социальные объекты остались целыми В районе деревни Доможирово Лодейнопольского района произошло затопление нескольких придомовых территорий из-за заторов на реке Оять, что привело к повышению уровня воды.
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