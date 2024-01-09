Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Да уж. половина нарядов- мрак и жуть.  Никакого облико-морале. А почему фамилии  "Звёзд" не написали?Лучшие наряды на ...
  • Борис Леонтьев
    Надеюсь, что в армии этот ублюдок будет выполнять самую тяжёлую физически и унизительную работу где нибудь на ядерном...Рэпер Vacio заяви...
  • Анна Федянович
    Точно, они сам как псы агрессивные!Защитница бездомн...

Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

У мужчины обуглилась вся поверхность тела и голова В Сахалинской области 16-летнего местного жителя обвинили в особо тяжком убийстве 46-летнего мужчины без определенного места жительства, сообщает региональный СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх