Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

У мужчины обуглилась вся поверхность тела и голова В Сахалинской области 16-летнего местного жителя обвинили в особо тяжком убийстве 46-летнего мужчины без определенного места жительства, сообщает региональный СК.
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