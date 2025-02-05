Валиева уехала из России на фоне нового скандала из-за медалей

Юрист Анна Анцелиович рассказала, что теперь ждет фигуристку. Камила Валиева Социальные сетиНакануне ТАСС сообщил о том, что фигуристка Камила Валиева до сих пор не вернула ни одну медаль после дисквалификации на четыре года.