Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека скончались от сердечного приступа

Пресс-служба мэрии Орска оповестила, что четыре человека погибли вследствие прорыва дамбы. Один из умерших скончался от естественных причин, у двух других был сердечный приступ, последний совершил самоубийство.
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