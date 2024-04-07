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Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека скончались от сердечного приступа

Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека скончались от сердечного приступа

Пресс-служба мэрии Орска оповестила, что четыре человека погибли вследствие прорыва дамбы. Один из умерших скончался от естественных причин, у двух других был сердечный приступ, последний совершил самоубийство.

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