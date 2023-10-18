Экс-сотрудницу администрации Симферополя приговорили к 7 годам тюрьмы со штрафом в 6 млн рублей

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшей начальнице муниципального казенного учреждения «Управление молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым».
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