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Минобороны: ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах

Минобороны: ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах

Силы ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Под атаку попали Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

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