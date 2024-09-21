Минобороны: ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах

Силы ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Под атаку попали Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.