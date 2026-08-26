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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» уверена в том, что продлит Куинна Хьюза до начала сезона. Клуб не общался с «Нью-Джерси» или другими командами насчет обмена защитника (Майкл Руссо)

Журналист Майкл Руссо высказался о текущей контрактной ситуации защитника «Миннесоты» Куинна Хьюза .

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