«Ночью отвязался от койки — и одолел Гитлера»: Трампу «врезали» за главную роль США во Второй мировой

ВИ

Виктория Иванова

Ничего смешного в это выпаде нет, такая сверхнаглость и бесстыдство ужасают. Ведь ещё одно поколение и такому утверждению поверят все, в том числе, и наша молодежь, которая получает соответствующее "образование".