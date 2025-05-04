«Ночью отвязался от койки — и одолел Гитлера»: Трампу «врезали» за главную роль США во Второй мировой

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Ничего смешного в это выпаде нет, такая сверхнаглость и бесстыдство ужасают. Ведь ещё одно поколение и такому утверждению поверят все, в том числе, и наша молодежь, которая получает соответствующее &quot;образование&quot;.
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