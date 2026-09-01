В МИД РФ потребовали от Швеции пресечь провокации с дронами

Россия потребовала от Швеции принять меры в связи с атаками дронов на посольство, но Стокгольм пока бездействует.
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