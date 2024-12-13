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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Окунитесь в историю Элли и Эбби”: Sony выпустит The Last of Us Part II на ПК уже 3 апреля ...

“Окунитесь в историю Элли и Эбби”: Sony выпустит The Last of Us Part II на ПК уже 3 апреля ...

“Окунитесь в историю Элли и Эбби”: Sony выпустит The Last of Us Part II на ПК уже 3 апреля — для игры потребуется аккаунт PSNSony сразу предупредила, что для прохождения The Last of Us Part II Remastered на ПК игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network.

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