“Окунитесь в историю Элли и Эбби”: Sony выпустит The Last of Us Part II на ПК уже 3 апреля — для игры потребуется аккаунт PSNSony сразу предупредила, что для прохождения The Last of Us Part II Remastered на ПК игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network.
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