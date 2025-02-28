На Украине пришли в ярость из-за действий кандидата в президенты Польши во Львове

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на слова кандидата в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомира Ментцена во время визита во Львов, когда он потребовал от властей Украины отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры, а также возложил цветы к мемориалу Защитников Львова в память о репрессированных немцами профессорах.
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