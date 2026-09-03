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«КИОН» и Авито Авто запустили проект о машинах из кино

«КИОН» и Авито Авто запустили проект о машинах из кино

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и журнал Авито Авто запустили проект о роли автомобилей в кино и сериалах. В тематический раздел вошли материалы об известных моделях и связанных с ними сюжетах.

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