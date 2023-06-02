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Огнеборцы ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области

Огнеборцы ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области

Специалисты за минувшие сутки ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

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