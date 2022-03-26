Медвежий угол

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ФАС возбудила антимонопольное дело после проверок на рынке сахара

ФАС возбудила антимонопольное дело после проверок на рынке сахара

ФАС возбудила антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверок на рынке сахара Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении компаний «Пятерочка» и «Магнит» антимонопольное дело после проверки на рынке сахара.

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