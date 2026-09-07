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Большой ремонт дорог и трамвайных путей: как проходят работы на главных улицах Тулы

Большой ремонт дорог и трамвайных путей: как проходят работы на главных улицах Тулы

В Туле продолжаются масштабные работы по ремонту дорог и трамвайных путей, в связи с чем изменены схемы движения автомобилей и пассажирского транспорта.

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