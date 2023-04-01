Полномочия МФЦ Дагестана перешли Минцифре

Министерству цифрового развития Дагестана перешли полномочия учредителя МФЦ в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщает 31 марта пресс-служба регионального правительства.
Министерству цифрового развития Дагестана перешли полномочия учредителя МФЦ в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщает 31 марта пресс-служба регионального правительства.
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