Zero Hedge
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Zero Hedge

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Is Britain Abandoning Military Defense To Fund More Socialism?

Is Britain Abandoning Military Defense To Fund More Socialism?

Is Britain Abandoning Military Defense To Fund More Socialism? It's a curious position for European governments; for the past few years they have been rattling their sabers over the Russian war in Ukraine, calling for boots on the ground.

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