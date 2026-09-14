Is Britain Abandoning Military Defense To Fund More Socialism? It's a curious position for European governments; for the past few years they have been rattling their sabers over the Russian war in Ukraine, calling for boots on the ground.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым