Владельцы аптек попросили разрешить им продажу ветпрепаратов

Владельцы аптек попросили правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли объяснили инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн.
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