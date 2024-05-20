Захарова: некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас о том, что некоторые страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины.
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