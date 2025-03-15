Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин уже до семи голов сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.