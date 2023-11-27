RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Это предложила Матвиенко! Ну а здесь и гадать не стоит о том что эта "мадам" пробивает кому то "хлебное" место! Таких...ВЦИОМ: 56% россия...
  • Марина Трянина
    Глупость какая.... у нас масса министерств, которые даже отраслевую информацию не обрабатывают, зачем же еще формиров...ВЦИОМ: 56% россия...
  • Вад Кук
    В нашей стране счастливы только чиновники с их миллионами и верой в завтрашний деньВЦИОМ: 56% россия...

Обещание Костомарова, помолвка Губановой и истории Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Обещание Костомарова, помолвка Губановой и истории Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова в интервью Евгении Медведевой призналась, что давно мечтает о семье и детях, Анастасия Губанова приняла предложение руки и сердца, а Елизавета Туктамышева, напротив, заявила о неготовности к семейной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх