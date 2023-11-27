Обещание Костомарова, помолвка Губановой и истории Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова в интервью Евгении Медведевой призналась, что давно мечтает о семье и детях, Анастасия Губанова приняла предложение руки и сердца, а Елизавета Туктамышева, напротив, заявила о неготовности к семейной жизни.
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