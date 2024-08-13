Россия стремится вернуть всех военнопленных, попавших в украинский плен

Уверенность в том, что все российские военнопленные, включая бойцов из Чечни, попавших в плен во время боев в Курской области, будут возвращены домой выразил депутат Госдумы Андрей Колесник 13 августа В разговоре с «Лентой.
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