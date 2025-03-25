❗️ «Атака на журналистов РФ является попыткой Киева скрыть правду»: журналист из Перу прокомментировал гибель военкора Александра Федорчака «С глубокой скорбью и тревогой мы осуждаем обстрел Кременского муниципального округа ЛНР, который унес жизни журналистов, в том числе Александра Федорчака, корреспондента крупнейшего СМИ «Известия», а также других отважных людей, таких как Панов и Сиркели», — рассказал зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра «Известиям».