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test mazurok

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❗️ «Атака на журналистов РФ является попыткой Киева скрыть правду»: журналист из Перу прокомментировал гибель военкора Александра Федорчака «С глубокой скорбью и тревогой мы осуждаем обстрел Кременского муниципального округа ЛНР, который унес жизни журналистов, в том числе Александра Федорчака, корреспондента крупнейшего СМИ «Известия», а также других отважных людей, таких как Панов и Сиркели», — рассказал зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра «Известиям».

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