ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Реклама:"Колбаса "Еврейска" в составе только евреи ничего больше!"Кошерно, но не ха...
  • Eduard
    Что за колбаса "Еврейска" со свининой,или в составе все же...еврей?Кошерно, но не ха...
  • Eduard
    Ничего соблюдать не надо особенно еврейское и мусульманская.Чушь на чужи из века в век.Свинья им не нравится! На себя...Кошерно, но не ха...

"Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают, Ту-154 летят на Урал": Слухи о схватке в верхах "штурмуют" Кремль

"Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают, Ту-154 летят на Урал": Слухи о схватке в верхах "штурмуют" Кремль

Иван Прохоров Поток слухов о проблемах в российской верхушке нарастает день ото дня: инсайдерские ленты полны рассказов о якобы бегстве "випов", допросах тех, кто совсем недавно считался неприкосновенным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр петров
Вот такие вот &quot;ахтары&quot; и &quot;блохеры&quot; всех мастей и создают слухи!!
Ответить
1 час.
GG
Galina G
Впервые прочитала эту дурацкую информацию именно у этого автора. Очень похоже на ЦИПСО. Украинцы тужатся из последних сил
Ответить
1 час.
Кошмар
О как  распространители этих фейков возмущаются автором. Набежали, мля...  😃😃
Ответить
15 мин.
наверх