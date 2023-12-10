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Регнум: диетолог Русакова назвала продукты, которые помогают быстрее думать

Регнум: диетолог Русакова назвала продукты, которые помогают быстрее думать

Среди повышающих когнитивные способности продуктов нет копченой колбасы.Диетолог Дарья Русакова назвала продукты, которые в первую очередь нужно включать в рацион, если вас заботит состояние вашего мозга и когнитивные способности.

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Комментарии
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Русский Империалист
Неплохо было бы для начала снизить цену на рыбу, а то она кратно дороже кур, даже по новой заоблачной цене.  И вот тогда можно организовывать дома &quot;рыбный четверг&quot; и приобщиться к потреблению рыбы.
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