Регнум: диетолог Русакова назвала продукты, которые помогают быстрее думать

Среди повышающих когнитивные способности продуктов нет копченой колбасы.Диетолог Дарья Русакова назвала продукты, которые в первую очередь нужно включать в рацион, если вас заботит состояние вашего мозга и когнитивные способности.
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