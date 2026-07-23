АЛ

Александр Лагуткин

Суки! Это наши солдаты и мирные граждане каждый день гибнут от нацистов уже же пятый год, а не американские. Это именно США создали условия для этой воны, всячески спонсируя и вооружая украинских нацистов, которые восемь лет обстрелами уничтожали русское население Донбасса. И они нам ещё условия начинают ставить, когда поняли, что этот их марионеточный фашистский режим на Украине проигрывает, несмотря на всю поддержку Запада. Они нам запрещают освобождать исконно русские города Харьков и Одессу! Да если Россия не освободит Одессу, то ЧМ станется полной вотчиной НАТО, - постоянной угрозой всему Югу России и Крыму. Бандеровская нечисть, поддерживаемая Западом будет периодически возобновлять свои попытки вырезать население и Крыма, и Донбасса. А российская военная группировка в Приднестровье останется в блокаде под угрозой уничтожения. Их условия, - это вариант бесконечной войны с бесчисленными жертвами для России. Этого и хочет мировой сионизм, устроивший это истребление славянского населения. Только потеря НАТО контроля над украинским побережьем ЧМ, обезопасит Россию на долгие годы. Т.к. тогда украинский проект потеряет для НАТО свою привлекательность. Исчезнет прокси территория, с которой можно безнаказанно бомбить российские города и территории. Сейчас в ответ прилетает не по территории стран НАТО, которые реально и ведут эту войну против России. И у США задача - сохранить хотя бы часть этой территории для будущих безнаказанных нападений на Россию руками бандеровской нечисти и наемников..