Осужденный за диверсию на НПЗ в Самарской области рассказал о ее подготовке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Осужденный за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в 2023 году житель Самары рассказал о заложенных взрывных устройствах, которые удалось своевременно обезвредить, что позволило предотвратить возможные человеческие жертвы.