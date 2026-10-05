Осужденный за диверсию на НПЗ в Самарской области рассказал о ее подготовке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Осужденный за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в 2023 году житель Самары рассказал о заложенных взрывных устройствах, которые удалось своевременно обезвредить, что позволило предотвратить возможные человеческие жертвы.
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