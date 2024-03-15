На выборах президента в Иркутской области уже в первые часы отмечена высокая явка

Эксперты Центра общественного наблюдения отмечают высокую явку на выборах президента в Приангарье. Общественники, которые следят за ходом выборов, отмечают, что это закономерный результат изменившегося отношения граждан к истории страны и тому месту, которое Россия должна занимать на международной арене.