Россия разделена. Нас ткнули носом в провалы обороны – полковник Баранец

Из ударов по самолетам стратегической авиации следует несколько неприятных для России выводов. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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