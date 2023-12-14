В Черниговской области ВСУ строят свою «линию Суровикина»

В Черниговской области военные начали устанавливать «зубы дракона» и другие защитные сооружения. Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев признал, что существует угроза нового нападения через границу в Черниговской области.
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