Возвращение экипажа «Союз МС-23» с МКС на Землю. Трансляция

Участники 68-й и 69-й экспедиций, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио возвращаются на Землю с Международной космической станции (МКС) на корабле «Союз МС-23».