Сотрудники ДПС в Ростовской области оперативно доставили водителя в больницу

21 июля 2026 года около 23 часов наряд ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Целинскому району во время патрулирования автодороги Целина – Ольшанка обратил внимание на автомобиль, стоящий на обочине с включённой аварийной сигнализацией.