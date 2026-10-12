Песков объяснил, почему Трамп заговорил о смене президента Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине нужен новый лидер, поскольку Владимир Зеленский не готов принимать сложные решения ради прекращения конфликта.
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